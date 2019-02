LIVE MN - Verso Milan-Empoli, Conti all'esordio dal primo minuto dopo 18 mesi. Castillejo sarà il vice Suso

- Con la gara di questa sera, che vedrà ancora una volta titolare il trio di centrocampo Kessie-Bakayoko-Paquetà, i tre rossoneri giocheranno insieme l'ottava partita su nove in questo 2019. L'unica volta in cui i tre non hanno giocato insieme è stato in occasione di Genoa-Milan, quando Kessie era squalificato.

- L'Empoli è una squadra molto speciale per Krzysztof Piatek: contro i toscani, infatti, il centravanti polacco ha segnato il suo primo gol in Serie A quando vestiva la maglia del Genoa. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che questa sera Kris sarò ancora una volta titolare al centro del tridente milanista nel match contro la squadra di Iachini.

- Salvo clamorosi colpi di scena, Andrea Conti tornerà titolare questa sera contro l'Empoli dopo quasi un anno e mezzo: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il terzino milanista non parte infatti dal primo minuto da Milan-Cagliari del 27 agosto 2017 (544 giorni). L'ex Atalanta è stato costretto a restare fuori per diversi mesi a causa di un con doppio intervento chirurgico al ginocchio sinistro.

- Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show, ha parlato così dell'impegno del Milan contro l'Empoli: "Il vero esame era quello di Bergamo contro l'Atalanta ma sono tutte partite importanti. L'Empoli è inferiore ma è in un buon momento e il Milan non può sottovalutare nessuno. Per il Milan essere al quarto posto è un macigno perché adesso non può sbagliare niente e non può perdere quel posto, sarebbe una delusione troppo grande. Oggi quindi il Milan non può sbagliare".

- Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, si attendono circa 47mila spettatori questa sera a San Siro per Milan-Empoli, gara fondamentale per i rossoneri per provare a mettere pressione sulle rivali per la lotta alla Champions League.

- La sua media gol era già pazzesca quando vestiva la maglia del Genoa, ma Krzysztof Piatek è riuscito nell'impresa di migliorarla da quando è arrivato al Milan: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, in rossonero, il bomber polacco segna una rete ogni 53 minuti (una ogni 83' è la media stagionale).

- Il Milan è quarto e dunque in piena zona Champions e questo sta permettendo ai rossoneri di tornare ad essere un club di prima fascia anche agli occhi dei grandi giocatori: lo riferisce Repubblica questa mattina che spiega che la società rossonera è diventata nuovamente una destinazione gradita ai campioni.

- Il Milan dovrà fare a meno questa sera di Suso che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo: contro l'Empoli, come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, toccherà quindi a Samu Castillejo che ha vinto il ballottaggio con Borini per sostituire il numero 8 milanista.

- L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Terzo posto: Rino ci prova". I rossoneri, che questa sera saranno impegnati a San Siro contro l'Empoli, sognano il sorpasso in classifica all'Inter, ma Gattuso assicura che non sarà affatto facile.

- Questa sera contro l'Empoli, Rino Gattuso concederà un turno di riposo a Davide Calabria in vista della Coppa Italia: per questo motivo, Andrea Conti avrà finalmente una grande occasione dal primo minuto e sarà per la prima volta titolare dopo i due lunghi infortuni al ginocchio.

- "Piatek by night": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questa sera toccherà Krzysztof Piatek sarà titolare anche contro l'Empoli, squadra a cui ha segnato il primo gol in Serie A. Il bomber rossonero va a segno ogni 53 minuti, ma la media può scendere ancora.

- Dopo aver vinto alla grande lo scontro diretto contro l'Atalanta, ora il Milan è atteso da tre partite nelle quali i rossoneri dovranno cercare di portare a casa il bottino pieno per arrivare al derby del 17 marzo contro l'Inter con la possibilità di superare i nerazzurri in classifica: è questo il sogno della squadra milanista il cui obiettivo è sempre uno solo, cioè chiudere la stagione con la qualificazione alla prossima Champions League.

- Il Milan, nel match program della sfida contro l’Empoli, si è soffermato su Dragowski e Piatek, i due polacchi di Milan-Empoli: “In totale sono 17 e giocano tutti con alterne fortune in Serie A. I polacchi che hanno scelto l’Italia la stanno anche impreziosendo, con alterne fortune. Di certo Piatek e Dragowski il loro lo stanno facendo. Attaccante del Milan e portiere dell’Empoli (anche se in prestito dalla Fiorentina) sono tra le sorprese di questa stagione e venerdì sera si troveranno contro in una sfida tutta polacca”.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla diretta scritta che vi accompagnerà in attesa di Milan-Empoli con le ultime di formazione, statistiche, novità direttamente da San Siro. Restate con noi per non perdervi neanche un aggiornamento in vista di questa fondamentale sfida per la lotta alla Champions League.