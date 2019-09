LIVE MN - Verso Milan-Inter: confronto in casa rossonera numero 86 in Serie A

14.45 LA NEW ENTRY - Nei due anni al Manchester United, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha giocato quattro derby in campionato, non riuscendo a partecipare ad alcuna rete in 231 minuti.

14.30 DA TENER D'OCCHIO - Nelle tre partite di Serie A giocate in trasferta al Meazza contro il Milan, Matteo Politano ha sempre preso parte attiva a una rete: due gol e un assist.

14.15 PASSAGGI - Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio sono i due giocatori che si sono scambiati più passaggi nel corso di questa Serie A (140) - segue in questa classifica la coppia Stefano Sensi - Marcelo Brozovic (112). Inoltre, quattro dei primi cinque giocatori di questa Serie A per numero di passaggi effettuati sono di Milan o Inter: Brozovic (268), Musacchio (255), Romagnoli (254) e Skriniar (240).

14.00 JACK DI CUORI - L'ultima presenza in Serie A di Giacomo Bonaventura risale all'ottobre 2018, proprio nel derby contro l'Inter: contro nessun'altra squadra ha realizzato più reti rispetto ai nerazzurri (quattro).

13.45 LO SPAURACCHIO - Suso ha segnato tre gol contro l’Inter in Serie A; contro nessuna squadra di questo torneo, il rossonero ha realizzato più reti nel massimo campionato: ai nerazzurri, inoltre, ha rifilato la sua unica doppietta a San Siro, nel novembre 2016. Lo spagnolo si candida anche come uomo assist in questo match, infatti solo Erick Pulgar (13) ha creato più occasioni per i compagni di Suso (12) nelle prime tre giornate di questa Serie A.

13.30 INTER IN GRAN SPOLVERO - Gli avversari di giornata dei rossoneri si presentano in grande spolvero e al primo posto in classifica in solitaria per la prima volta dal termine della 16ª giornata della Serie A 2017/18. Dopo aver conquistato i tre punti in tutte le prime tre giornate di questo campionato, l’Inter va a caccia del quarto successo: nel XXI secolo, solo in tre occasioni l’Inter ha vinto tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A (2002/03, 2015/16 e 2017/18).

13.15 LA CURIOSITA' - Il Milan ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in Serie A, subendo una sola rete: i rossoneri non arrivano a cinque successi interni consecutivi dall’agosto 2014. Nelle ultime otto partite di Serie A, il Milan ha collezionato sei successi e due sconfitte: non registra nove partite senza pareggi nella competizione dall'ottobre 2017 (quando chiuse la striscia con una sconfitta contro l'Inter).

13.00 LA FORMAZIONE - Biglia playmaker al posto di Bennacer e Paquetà sulla linea di Suso dietro a Piatek, al posto di Ante Rebic. Sono questi i ballottaggi e le probabili scelte di mister Giampaolo, che nella formazione rossonera rispetto a quella proposta a Verona contro l'Hellas cambierà anche il terzino destro, con Conti al posto dello squalificato Calabria. Il resto del pacchetto difensivo è quello che conosciamo: Donnarumma, Rodriguez, Romagnoli e Musacchio. Kessiè e Calhanoglu mezzali ai fianchi di Biglia, Piatek (dal gol ritrovato) terminale offensivo rossonero.

12.45 I PRECEDENTI - Sono 85 i confronti in Serie A tra Milan e Inter con i rossoneri squadre ospitante: 31 successi nerazzurri, 29 quelli rossoneri (25 pareggi). L'Inter ha vinto l'ultimo derby di Serie A in casa del Milan: i nerazzurri non trovano due successi di fila in casa dei rossoneri nella competizione da ottobre 2012 - due successi rossoneri e tre pareggi nelle cinque gare precedenti.

12.35- Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento al derby di Milano, il numero 86 in Serie A che si gioca "in casa" del Milan. I rossoneri affronteranno l'Inter di Antonio Conte questa sera, alle ore 20.45. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Milano.