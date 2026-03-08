live mn Verso Milan-Inter: San Siro sold out e le parole di Allegri

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.

13.00 - La Curva Sud Milano questa sera, non esporrà la coreografia al derby ed è diventata una triste abitudine da due anni a questa parte. Contrariamente a qualche voce di corridoio circolata questa mattina, gli ultras rossoneri non hanno rinunciato ad esibirla, molto più semplicemente non hanno preparato nulla. CLICCA QUI PER TUTTA LA RICOSTRUZIONE

12.40 - DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

12.20 - MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

12.00 - Alla vigilia di Milan-Inter Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Bisogna guardare la realtà delle cose. In questo momento siamo a -10 e non abbiamo ancora raggiunto la Champions [...]. Potevamo fare meglio in alcune circostanze quest'anno, però se abbiamo 57 punti sono quelli che meritiamo". (CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni complete"

È arrivato quel giorno lì, è la domenica del derby di Milano. Alle 20:45 la città si fermerà per concentrarsi su questa stracittadina, il cui risultato avrà un peso specifico importante non solo sulle stagioni di Milan ed Inter, ma anche sull'economia del campionato. Una vittoria rossonera potrebbe infatti riaprire tutto, mentre una nerazzurra metterebbe la parola fine alla corsa scudetto. L'obiettivo del Diavolo, comunque, resta ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, che come detto da Massimiliano Allegri dista almeno 5 vittorie. Seguite il nostro live testuale per non perdervi neanche una notizia in questa marcia di avvicinamento verso il derby. Restate con noi!!!