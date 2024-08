live mn Verso Parma-Milan: Fonseca lancia Okafor dal primo minuto, torna titolare anche Theo Hernandez

vedi letture

14.20 - Tra i pericoli per il Milan questa sera, ecco Bonny, giovane talento del Parma. Infatti, tra questa e la scorsa stagione di Serie A e Serie B Ange-Yoan Bonny (25/10/2003) ha fornito otto passaggi vincenti, incluso uno nella sfida più recente contro la Fiorentina; tra i calciatori con almeno lo stesso numero di assist nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solamente due sono più giovani: Abdul Fatawu (08/03/2004) e Savinho (10/04/2004).

14.00 - Quest'oggi tornerà titolare Theo Hernandez, il breve focus sul francese contro il Parma. Infatti, la prima delle tre doppiette di Theo Hernández in Serie A è arrivata il 13 dicembre 2020 proprio contro il Parma, squadra contro cui ha trovato in totale tre gol nel massimo campionato; solo contro Torino e Venezia ha realizzato altrettante reti nella competizione.

13.45 - Sarà la sfida numero 28 che si giocherà in Emilia-Romagna nella massima serie. Il bilancio sorride ai rossoneri che hanno vinto in 12 occasioni, contro gli 8 successi del Parma e i 7 pareggi. Trentaquattro i goal segnati dal Milan, contro i 31 dei ducali. Inoltre, quella di stasera sarà la prima sfida che si gioca nel mese di agosto, mentre sarà la seconda volta che il match capita come seconda giornata. La prima volta fu nel 2014 quando il Milan si impose per 5 a 4 al termine di un match al cardiopalma.

13.20 - L’ultimo incontro fra le due squadre risale al 10 aprile 2021 e i rossoneri vinsero 3 a 1 grazie ai goal di Rebic, Kessie e Leao con il momentaneo 2 a 1 firmato da Gagliolo. Fu anche la partita del rosso diretto a Ibrahimovic per una frase male interpretata dall’arbitro Maresca.

13.00 - Il Milan è pronto per affrontare il Parma nella sua prima trasferta stagionale in campionato, di seguito queste le probabili scelte di mister Fonseca:

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 80 Musah

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

17 Okafor

A disp: 25 Raveyre, 96 Torriani, 22 Emerson, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 29 Fofana, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers, 21 Chukwueze, 9 Jovic. All. Paulo Fonseca

Indisponibili: Morata, Sportiello, Florenzi, Adli.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Cecconi-Fontemurato

IV uomo: Piccinini

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

DOVE VEDERE PARMA-MILAN

Data: sabato 24 agosto 2024

Ore: 18.30

Stadio: Ennio Tardini, Parma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it

Amici e amiche di Milannews.it, stasera alle 18.30 il Milan farà il suo esordio in trasferta nel campionato di Serie A 2024-2025, affrontando al Tardini il Parma di Pecchia. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Restate con noi!!!