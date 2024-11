live mn Verso Slovan Bratislava-Milan: Leao in panchina, Thiaw al posto di Gabbia. Tornano dal 1' Pulisic, Abraham e Calabria

vedi letture

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham

15.00 - C'è grande fermento a Bratislava per la partita di Champions League dei padroni di casa dello Slovan contro il Milan. Le parole del centrocampista greco Kyriakos Savvidis sono un elogio continuo verso i rossoneri: "Ero un grande fan di Ronaldinho. Quando si trasferì al Milan, iniziai a seguire le sue partite e a tifare per loro più che per altri club italiani. A dire il vero, mi sono sempre piaciuti più dell’Inter, anche grazie a giocatori come Kaká e Seedorf".

14.30 - Rafael Leão è il giocatore che ha completato più dribbling in questa Champions League (20, dato più alto per un giocatore portoghese nelle prime quattro presenze del torneo dai tempi di Cristiano Ronaldo al Manchester United con 22 nel 2006/07).

14.00 - Stando agli ultimi aggiornamenti raccolti dalla nostra redazione, Matteo Gabbia dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto quindi è pronto Thiaw, fresco del gol contro il Real Madrid nell'ultimo turno di Champions.

13.30 - Il Milan nel corso della sua storia europea ha incontrato due volte lo Slovan Bratislava in Europa, doppia vittoria nel secondo turno di qualificazione alla Champions League 1992/93 (1-0 in casa e 4-0 in trasferta).

13.00 - Di seguito le informazioni per seguire la partita di questa sera:

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it

12.30 - Ci avviciniamo così alla sfida di questa sera in cui i rossoneri di Fonseca proveranno a portare a casa la terza vittoria di fila in Champions. Di seguito la squadra arbitrale scelta per la partita:

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP - Iñigo Prieto ESP

IV Ufficiale: Alejandro Muñiz Ruiz ESP

VAR: Carlos del Cerro Grande ESP

AVAR: Valentín Gómez ESP

12.00 - Importanti novità di formazione arrivano nel Milan. Panchina per Leao, che verrà sostituto dal primo minuto da Noah Okafor. Tornano titolari Pulisic, Chukwueze, Abraham, per via della squalifica di Alvaro Morata, e Davide Calabria. Per il resto gli uomini sui quali si affiderà Paulo Fonseca sono gli stessi, da Maignan a Theo Hernandez, passando per la coppia di centrali di difesa e centrocampo, che saranno Thiaw-Tomori e Fofana-Reijnders. Gabbia quindi, secondo gli ultimi aggionramenti dovrebbe partire dalla panchina

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Slovan Bratislava-Milan, sfida valida per la 5^ giornata di Champions League. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Restate con noi!!!