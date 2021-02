LIVE MN - Verso Spezia-Milan: Kjaer e Calhanoglu dal 1', Leao avanti su Rebic. Gioca Dalot

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

17.30 COME STA LO SPEZIA - In avvicinamento alla sfida tra Spezia e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione ligure in vista della sfida con i rossoneri. Due assenze importanti per Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia non avrà a disposizione per la sfida contro il Milan il capitano Claudio Terzi e l’esterno alto Diego Farias, infortunati entrambi nel match contro il Sassuolo. In porta ci sarà Provedel mentre sugli esterni correranno Vignali e Bastoni con Erlic al centro del primo minuto al fianco di uno fra Ismajli e Chabot. A centrocampo dovrebbe esserci Ricci che sarà supportato da una parte da Estevez e dall’altra da Maggiore. In attacco potrebbe rivedersi al centro Galabinov anche se non è escluso l’impiego di Agudelo ancora come falso nove con Verde e Gyasi esterni.

16.45 DOVE E QUANDO VEDERLA - In una settimana di lavoro senza impegni, il Milan di Stefano Pioli si è preparato per la gara con lo Spezia. La sfida, valevole per la 22° giornata di Serie A, sarà in programma questa sera a partire dalle 20.45 e sarà visibile sull'app di DAZN e su DAZN 1 del canale 209 di Sky.

16.23 SFORTUNA - Come riporta la redazione di Opta, il Milan è la squadra che ha colpito più legni (15) nella Serie A in corso. Al quarto posto troviamo lo Spezia con ben 11 pali, che quest'oggi incontrerà proprio i rossoneri.

16.05 GLI EX - Oggi alle 20.45 il Milan sarà ospite dello Spezia. Nel match ci sono due ex rossoneri tra i bianconeri: Riccardo Saponara, di cui le prime 8 presenze in Serie A sono arrivate con il Milan tra il 2013 e il 2014 con ben tre allenatori diversi (Allegri, Seedorf e Inzaghi) e Tommaso Pobega, cresciuto nelle giovanili rossonere.

15.45 I PRECEDENTI - Come riporta la redazione di Opra, il Milan ha vinto entrambe le sfide tra tutte le competizioni contro lo Spezia: in Coppa Italia nel 2014 e Serie A lo scorso ottobre, realizzando sempre tre gol.

15.25 TORNA BENNACER - Ritorno importante anche davanti alla difesa per il Milan, dove si rivedrà Bennacer dal primo minuto in coppia con Franck Kessie. L'algerino non partiva dal primo minuto dal match contro il Parma.

15.00 L'ARBITRO - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A:

Chiffi

Mondin – Vecchi

Iv: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

14.45 I CONVOCATI DI ITALIANO - Ecco la lista dei convocati dello Spezia:

Portieri - Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.

Difensori - Ramos, Marchizza, Capradossi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell'Orco, Vignali.

Centrocampisti - Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena

Attaccanti - Galabinov, Gyasi, Saponara, Verde, Agudelo.

14.32 OUT CALABRIA, C'E' DALOT - Calabria salterà per squalifica la partita contro lo Spezia. Un assist a Dalot, che dovrà sfruttare l’occasione. Per ora il potenziale del terzino portoghese si è solo intravisto, ma il ragazzo si è fatto apprezzare per la versatilità e per la disponibilità dimostrata in questi mesi.

14.15 I CONVOCATI DI MISTER PIOLI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra live di avvicinamento a Spezia-Milan, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Dopo la vittoria sul Crotone per 4-0, i rossoneri di Pioli sfidano lo Spezia di Italiano, rivelazione del nostro campionato. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità in vista del match!