LIVE MN - Youth League, Milan-Ruh Lviv (1-0): fine partita! La Primavera si qualifica ai quarti

Fonte: aggiornamenti a cura di Ferrazzi e Gioia

- Si è concluso 0-0 il primo tempo di Milan-Ruh Lviv. Poche emozioni in questa prima frazione di gioco: i rossoneri sono stati pericolosi soprattutto con Stalmach, anche se non hanno mai impegnato più di tanto il portiere avversario. Annullato al 34' un gol agli ucraini per fuorigioco.

49' Bella azione nel Milan con Zeroli che crossa per El Hilali, il quale, però, lascia a Traoré che non riesce a controllare.

54' Ammonito Foglio nelle file del Milan per un intervento in ritardo a centrocampo.

62' Esce Longhi per far spazio a Cuenca: Abate, dunque, in campo col falso 9.

76' Respinto il tiro di Chaka Traoré da buona posizione, ci prova Bozzolan da distanza siderale non trovando la porta. Subito dopo, primo cambio anche tra gli ucraini: esce Panchenko per Botskiv.

81' Occasione per il Milan! Cross tagliato dalla sinistra di El Hilali per l'inserimento alla Callejon di Traoré, che, però, non aggancia di un nulla a due passi dalla porta.

87' Palla vagante in area di rigore, Zeroli ancora si avventa ma non riesce per pochissimo a segnare.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Occasione importante per il Ruh Lviv nel finale di primo tempo: cross dalla sinistra per Panchenko che tutto solo colpisce di testa, ma la sua conclusione per fortuna non preoccupa Nava.

39' Cartellino giallo anche per Rusiak per un fallo su Stalmach.

38' Guizzo di El Hilali che si accentra dalla sinistra e prova il destro a giro sul secondo palo, pallone alto non di molto.

34' Punizione per il Ruh Lviv al limite dell'area sulla fascia sinistra: Kitela calcia forte verso la porta, Nava respinge di pugno. Pallone che arriva fuori dall'area ad un giocatore ucraino che calcia in porta, colpo di tacco di Panchenko che batte il portiere rossonero, ma si alza la bandierina dell'assistente per segnale un fuorigioco dell'attaccante del Ruh Lviv.

31' Contropiede pericoloso del Ruh Lviv con Kitela sulla destra, passaggio rasoterra in area del terzino ucraino che per fortuna viene intercettato da Zeroli.

28' Ammonito Bakoune.

27' Bella discesa sulla sinistra di Bozzolan che cerca poi Longhi in area, ma l'attaccante rossonero viene anticipato da Sliubyk.

21' Grandi proteste rossonere per un intervento dubbio in area di Roman su Traorè. Il direttore di gara però lascia correre.

18' Ripartenza veloce del Milan con Foglio che porta il pallone fino al limite dell'area e poi prova il destro, pallone a lato di poco.

13' Altra chance per Stalmach: bel pallone in profondità di Traoré per il centrocampista rossonero che prova a concludere verso la porta in scivolata, Hereta blocca tutto in uscit bassa.

12' Prima conclusione in porta del Milan: Stalmach ci prova dalla distanza, Hereta blocca in due tempi.

8' Cartellino giallo per Roman che ha fermato una ripartenza di Traoré.

5' Il primo corner della gara è a favore degli ucraini: cross di Stoliarchuk, Coubis libera l'area di testa.

4' Punizione per il Milan dalla fascia destra: cross in area di Traoré, Zeroli salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuto al "Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara" dove tra poco la Primavera del Milan scenderà in campo contro gli ucraini del Ru Lviv negli ottavi di Youth League (gara secca, in caso di partità al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore). Chi vincerà affronterà ai quarti una tra Atletico Madrid e Genk. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Ruh Lviv:

MILAN: (4-3-3) Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Foglio, Stalmach, Zeroli; Traoré, Longhi, El Hilali. A disp.: Bartoccioni, Nsiala, Alesi, Cuenca, Malaspina, Mangiameli, Bartesaghi. All.: Abate.

RUH LVIV: (4-2-3-1) Hereta; Kitela, Sliubyk, Kholod, Roman; Sapuha, Pidhurskyi; Dobrianskyi, Rusiak, Stoliarchuk; Panchenko. A disp.: Vanivskyi, Tovarnytskyi, Boiko, Botskiv, Kvas, Kasarda, Mykhalchuk. All.: Ponomarov.