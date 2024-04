Loftus-Cheek è un giocatore totale: segna tanto, corre e merita la Nazionale

Il Milan prosegue nel proprio positivo percorso in campionato e lo fa soprattutto in merito alla bella vittoria ottenuta contro la Fiorentina, grazie alle reti di Loftus-Cheek e Rafa Leao. Vogliamo dedicare questo focus al centrocampista inglese rossonero: tra gol pesanti, qualità di giocate e il sogno con l'Inghilterra in vista del prossimo Euro2024.

Quanti gol per Loftus: 10 reti come nel 2018\2019

Era la stagione 2018/2019 e Loftus-Cheek andò a segno per 10 volte nel Chelsea allenato da Maurizio Sarri, vincitore poi di quell'edizione di Europa League. Il numero 8 rossonero non ha perso il vizio del gol, anzi: quello segnato contro la Fiorentina è stato il decimo sigillo con la maglia del Milan in questa stagione ( 3 segnati in Europa League e ben 7 in Serie A, 9 nel 2024). L'attuale stagione di Loftus-Cheek è un meraviglioso insieme di concetti calcistici ricchi di forza, tecnica e inserimenti in area di rigore avversaria, che hanno tutto il diritto di rientrare nei meriti anche di Stefano Pioli, bravissimo a trasformare l'inglese ex Chelsea in un vero e proprio supporto per l'attacco rossonero.

Mentalità e fiducia, la psicologia conta moltissimo

Come in ogni sport, la testa e la psicologia conta molto, moltissimo ai fini dei propri risultati, singoli o di squadra. L'esempio perfetto è stata la costanza e il rendimento di Loftus-Cheek, arrivato a Milano dopo le complicate stagioni al Chelsea, anche e soprattutto per colpa dei molti infortuni subiti. Infatti, il numero 8 milanista è subito entrato nei meccanismi della squadra di Pioli, rendendosi utile e disponibile in quello che per molti è un ruolo "ibrido" Senza una vera identità, ma con molte sfumature in campo durante la partita. Fiducia e mentalità che lo stesso allenatore rossonero ha sempre indotto nella testa dell'ex Chelsea, ritenendolo fin da subito un elemento chiave per il suo Milan.

Il sogno Euro2024, Loftus merita la Nazionale

Considerazioni finali, tra pareri e analisi tecniche possiamo dirlo con grande chiarezza: questo Loftus-Cheek è un giocatore totale, in fiducia e che merita assolutamente la convocazione da parte dell'Inghilterra per i prossimi Europei in programma questa estate in Germania. Il commento, quasi un sogno, dell'attuale numero 8 rossonero: "Andare all’Europeo? Ci spero, ma l’obiettivo è fare bene al Milan. l’Inghilterra è solo una conseguenza del mio rendimento"