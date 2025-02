Ma cos'è successo a Theo Hernandez?

Il pensiero che state per leggere non è figlio (solo) della partita di ieri sera contro il Feyenoord a Rotterdam, ma arriva dopo un periodo tristemente lungo in cui il francese del Milan sembra aver perso quella scintilla che tanto l'ha reso speciale agli occhi di chi frequenta San Siro ogni settimana. Cosa è successo al Theo che segna il gol scudetto contro l'Atalanta mangiandosi avversari, campo, critiche e diffidenze della critica con quella cavalcata irripetibile a fine partita? Sarebbe folle aspettarsi che un terzino riuscisse a replicare con frequenza giocate del genere, ovvio, ma qui parliamo di atteggiamento e modo di porsi.

Il numero 19, che qualche settimana fa ha superato Paolo Maldini per numero di gol segnati da un difensore con la maglia rossonera addosso (giusto per far capire la portata generale di chi stiamo parlando), ha perso quella "strafottenza positiva" che lo rendeva un incubo per gli avversari, giocatori e tifosi, e un idolo per i milanisti. Ripetiamo: è sbagliato pensare che ad ogni tocco palla Theo debba partire lasciando dietro di sé mezza squadra. Parliamo però di quel senso di potenza, fisica e mentale, che dava palla al piede. Quel senso di esplosività e superiorità si è spento. O meglio, si accende sempre più di rado.

Theo prima era gioia, divertimento, forse anche troppo, spensieratezza, gioia di chi sa di avere quel qualcosa in più e non nasconde di poterlo fare. Strafottenza positiva. Ora è cupo, poco propositivo, nervoso, distratto. Le disattenzioni in difesa ci sono sempre state, ma per altri motivi. Magari prima non c'era la diagonale fatta nel modo giusto, veniva perso l'avversario in sovrapposizione. Ora ci sono errori di sufficienza, zero percezione del pericolo, pigrizia nell'uscita sull'uomo in zone pericolose. Non ci sono più sovrapposizioni sulla fascia, con il francese che è ormai incanalato nel mezzospazio di sinistra che lo porta a calpestare zone centrali del campo invece di quelle esterne. È giusto variare il proprio gioco per essere imprevedibili, ma non bisogna esagerare: bene differenziare, ancora meglio saper fare nel modo giusto quello che c'è alla base del ruolo.

Però poi in mezzo a questo declino ci sono momenti in cui si risale a sorpresa, come quando l'anno scorso, in mezzo alla crisi tecnica e di infortuni, oltre che personale, del Milan di Pioli Theo alza la mano e si propone per fare il difensore centrale nella difesa a quattro, ottenendo risultati più che ottimi. Poi i "soliti" gol e assist che gli fanno avere numeri simili ai giocatori considerati top del ruolo in Serie A, ma c'è qualcosa di diverso ed è innegabile. I tifosi si chiedono cosa sia successo a Theo Hernandez e al momento non c'è ancora una risposta. La cosa evidente però è che, a partire dal linguaggio del corpo, il giocatore è regredito e quelli che erano i suoi punti di forza si stanno appiattendo in modo quasi fastidioso.

In questo discorso abbiamo lasciato fuori volutamente discorsi extra campo come il contratto, una trattativa per il rinnovo che non decolla o il licenziamento di Maldini: sarebbe irrispettoso trattare un giocatore che ha dimostrato di avere picchi incredibili come un ragazzino capriccioso.