Ma ve lo ricordate come era entrato in diffida Theo?! Ieri le ennesime inutili follie. E il rinnovo a certe cifre bisogna meritarselo

Theo l'ha combinata grossa ieri e non è la prima volta. E c'è la questione rinnovo da decifrare: cosa succederà ora sia in campo che fuori?

Grandi colpe delll'eliminazione del Milan dalla Champions League sono sulla testa di Theo Hernandez, anche se - lo sottolineo con forza - molto è stato buttato con l'indecente trasferta di Zagabria e la prestazione di basso livello proposta a Rotterdam. Sta di fatto che il terzino francese è arrivato ieri ad un punto di non ritorno della sua avventura in rossonero.

I GIALLI INUTILI E STUPIDI

La simulazione di Theo, oltre ad essere già grave di per sé dal punto di vista etico, é folle perché pensata ed effettuata da ammonito. Ancor peggio il primo giallo, preso, pur sapendo di essere diffidato, per una reiterata trattenuta, stupida e inutile a centrocampo. Ma torniamo indietro agli altri due gialli che gli costano la diffida. Contro la Stella Rossa, Theo viene ammonito per aver messo in campo dal nulla un secondo pallone su una rimessa laterale a centrocampo a fine primo tempo. Contro il Girona, Theo viene ammonito per un inutile battibecco con Portu all’80esimo. Tutte ammonizioni letteralmente stupide ed evidentemente evitabilissime.

RINNOVO THEO: E ORA...

Sulla Champions del Milan, dunque, ci sono le enormi colpe del terzino. Basti pensare anche alla partita contro Salah del Liverpool, o a quella di Leverkusen, in cui non ne azzecca mezza, o a quella di Madrid, nella quale, seppur con il risultato complessivamente insomma, regala il pallone a Vinicius da cui si genera il momentaneo pareggio spagnolo. Insomma, non solo ieri. E il tutto con la questione rinnovo in ballo: se chiedi certe cifre, devi meritartele. Ora sia in grado lui di fare un passo indietro sulle richieste e, magari, un passo in avanti in campo. Altrimenti é deleteria per tutti questa situazione.

