Maignan-2028, ci siamo quasi: dall'interesse delle big europee al rinnovo imminente con il Milan

vedi letture

Mike Maignan è sempre più vicino al rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2028. E' questo quello che emerge degli ultimi contatti (molto positivi) che ci sono stati nell'ultimo periodo tra la dirigenza milanista e gli agenti del portiere francese. L'accordo tra le parti è ad un passo e l'annuncio è atteso a breve.

COME LEAO - Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che conferma l'anticipazione di ieri di Milannews.it (clicca QUI per leggerla). La trattativa per il prolungamento di Maignan, il cui attuale contratto scade nel 2026, va avanti da qualche mese e ora siamo arrivati alle battute finali. Inizialmente la richiesta dell'ex Lille, che attualmente percepisce 2,8 milioni di euro, era stata di oltre sette milioni, ma ora è pronto a firmare a cinque milioni più una serie di bonus di squadra e individuali che, nel caso dovessero scattare, aumenterebbero di gran lunga il guadagno del portiere. Si tratta di una soluzione che il Milan aveva già adottato con Rafael Leao qualche mese fa (il portoghese parte da una base di 5 milioni per arrivare a 7 con i bonus).

L'INTERESSE DELLE BIG - Da tempo una delle priorità del Diavolo era di blindare Maignan, che è uno dei leader indiscussi della squadra di Paulo Fonseca. In estate, non sono mancate le manifestazioni di interesse di alcuni top club europei come Chelsea e Bayern Monaco, anche se nessuno ha mai presentato un'offerta ufficiale (la richiesta milanista era comunque di oltre 80 milioni). Qualche dubbio sulla sua permanenza in rossonero lo aveva avuto anche lo stesso portiere francese, che ora però è assolutamente convinto di restare al Milan e per questo è pronto a firmare a breve il rinnovo fino al 2028.