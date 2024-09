MN - Maignan, sempre più vicino il rinnovo con il Milan: durata e cifre

Il successo nel derby ha ridato grande entusiasmo a tutto l'ambiente rossonero, in particolare tra i tifosi che erano piuttosto delusi dal negativo inizio di stagione del nuovo Milan di Paulo Fonseca. C'è poi un altro motivo che farà sicuramente felice tutti i milanisti: il rinnovo di Mike Maignan, il cui attuale contratto scade nel 2026, è sempre più vicino.

PARTI VICINE - Il dialogo tra le parti va avanti ormai da diverse settimane, ma nell'ultimo periodo club ed entourage del portiere francese si sono avvicinati sempre di più e ora l'intesa è ad un passo. I contatti degli ultimi giorni sono stati molto positivi per il prolungamento fino al 2028 di Maignan che avrà anche un importante aumento dell'ingaggio: dagli attuali 2,8 milioni di euro, il francese andrà infatti a guadagnare oltre cinque milioni di euro.

VOGLIA DI RISCATTO - Dopo aver fatto il fenomeno nell'anno dello scudetto, la scorsa stagione non è stata facile per Maignan. E il primo ad essere deluso di questo è lo stesso francese che ora ha grande voglia di riscatto: "La scorsa stagione penso di essermi ritrovato a perdere contro me stesso, perché la mia lotta è rimanere sempre concentrato su cosa sono bravo a fare, su di me, e non di rimanere coinvolto in tutto quello che accade attorno a me. Mi sono dunque trovato davanti a delle brutte sfide. Quelle che dovevo affrontare non le ho vinte, e per questo so di aver perso. Quindi, quello che farò, e l'ho già detto, è di imparare da questa lezione per essere più forte in questa stagione" ha dichiarato qualhce giorno fa a The Bridge, un format di ESN Media su YouTube. L'inizio di questa annata è stato abbastanza positivo: a parte l'errore in uscita sul primo gol del Liverpool, l'ex Lille è stato decisivo contro il Torino e anche contro l'Inter con una parata incredibile su Thuram.

OTTIMISMO - Intorno al rinnovo di Maignan si respira comunque ottimismo già da diverso tempo. Basta ricordare le parole di Zlatan Ibrahimovic durante la presentazione di Fofana: "A che punto sono i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan? Stiamo parlando. E' tutto sotto controllo, è tutto ok. Noi sappiamo cosa vogliamo da loro e loro sanno cosa vogliono da noi. Si risolve tutto in un minuto e con un po' più di tempo, ma è tutto ok". L'accordo con Mike è vicinissimo e molto presto è attesa finalmente la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al 2028.

di Antonio Vitiello