Maignan, sirene prevedibili ma il valore è incalcolabile: chi lo vuole deve presentare un'offerta irrinunciabile

L'indiscrezione pubblicata ieri dall'Evening Standard, quotidiano britannico, ha fatto il giro del web e ha messo un po' di apprensione ai tifosi rossoneri: il Chelsea avrebbe offerto circa 90 milioni di euro per Maignan. La buona notizia è che i rossoneri, sempre stando da quanto viene riportato in Inghilterra, avrebbero rifiutato l'offerta.

Offerta monstre per un mostro

L'impatto che Mike Maignan ha avuto sull'ambiente Milan, in campo e fuori, anche in relazione al clima che si era creato nel momento del suo arrivo a causa da chi lo ha preceduto, è incalcolabile. Il francese si è affermato come uno dei portieri migliori del mondo, il più forte in Serie A, leader indiscusso nello spogliatoio e beniamino dei tifosi in tempo zero. Per questo motivo il club sa bene che non può privarsi del suo portiere a cuor leggero e non ha intenzione di farlo. La proposta che sarebbe arrivata da Londra sarebbe stata rispedita al mittente, allo stesso tempo il Milan non considera nessun giocatore come incedibile ma vendibile al giusto prezzo. Ergo, 90 milioni per Maignan non sono un giusto prezzo: se qualcuno vuole strapparlo al Milan dovrà presentare un'offerta monstre, quale è il suo valore: da "mostro" del calcio.

Rinnovo

Il Chelsea avrebbe dunque cambiato mire e ora starebbe puntando Andrè Onana, reduce dalla sua prima stagione all'Inter. Nel frattempo il Milan ha intenzione di aprire i discorsi per il rinnovo di Maignan, a ulteriore testimonianza del fatto che Mike ha un ruolo di assoluto rilievo nel progetto rossonero degli anni a venire. Il contratto del francese scade nel 2026 e lo stipendio percepito è pari a 2.8 milioni di euro: l'obiettivo è blindare il portierone rossonero per un periodo di tempo maggiore, offrendogli anche un meritato aumento dell'ingaggio. Sicuramente nelle prossime settimane, più verosimilmente quando si tornerà dalle vacanze, anche questi discorsi potranno cominciare a essere affrontati.