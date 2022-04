Maldini-Massara, perché anche Investcorp dovrebbe proseguire con loro. Ecco cosa servirebbe per il dopo Gazidis

MilanNews.it

Il sempre più probabile arrivo di Investcorp alla guida del Milan ha aperto, giustamente, dei punti interrogativi sul management milanista attualmente in carica, ivi compresi Paolo Maldini e Ricky Massara, ovvero i reggenti dell’area tecnica. I due, che sono a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, giustamente si auspicano di avere ragguagli sul loro futuro in tempi relativamente brevi, anche perché gli andrà formulata una nuova proposta contrattuale con relativa durata. Il fatto che il closing si possa compiere alla fine di questa stagione sportiva, induce a delle riflessioni sul perché Investcorp dovrebbe proseguire con la M&M.

MERCATO AVVIATO

In primis c’è il mercato che i due dirigenti hanno già avviato, sia per quanto concerne le trattative per l’acquisizione di nuovi calciatori sia per quel che concerne i rinnovi di contratto. Non confermarli vorrebbe dire prendere almeno un altro paio di dirigenti che dovrebbero insediarsi a Casa Milan e ripartire da zero nelle trattative o provare a tenere vive quelle già avviate da Maldini e Massara. Una soluzione che creerebbe un ritardo nella fase di rinforzo della squadra non indifferente e che potrebbe essere anche controproducente. La conferma di Paolo e Ricky, dunque, darebbe non solo una linea di continuità nel lavoro svolto, ma anche una sorta di conferma delle intenzioni degli arabi.

UN UOMO FORTE

Con Ivan Gazidis che lascerà il suo posto da amministratore delegato, sarà fondamentale per la nuova proprietà trovare un CEO che vada a occuparsi di politica sportiva in Lega, in Uefa e anche in ECA. Un profilo internazionalmente apprezzato e di grande spessore, che possa integrarsi al meglio con Maldini e Massara. Un profilo alla Umberto Gandini, attuale amministratore delegato della Lega Basket Serie A, che rispecchierebbe tutte queste caratteristiche. Vedremo quel che sarà.