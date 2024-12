Marca - Oggi l'agente di Theo a Milano per parlare con i dirigenti rossoneri

È un periodo particolare per Theo Hernandez. Il francese, quasi all'unanimità tra i migliori terzini al mondo, sta vivendo un momento di appannamento fisico e tecnico: le prestazioni del numero 19 rossonero di questa stagione, ed in parte anche di quella passata, non rendono giustizia al rendimento stratosferico a cui aveva abituato tifosi ed addetti ai lavori. Nel pareggio di ieri sera, 0-0 contro il Genoa in un San Siro che da festoso si è trasformato in rivolta, Theo è rimasto in panchina su scelta precisa di Fonseca, che dopo il match infrasettimanale di Champions League si era lamentato apertamente davanti le telecamere di mancanza d'impegno e di un atteggiamento non adatto da parte di alcuni giocatori, senza comunque fare nomi.

A tutto questo si aggiunge la situazione riguardante la questione contratto, in scadenza al 30 giugno 2026. Al momento, a differenza di Maignan, Reijnders e Pulisic, i colloqui con Theo non sembrano portare a sensazioni positive, viste anche le dichiarazioni dell'agente di qualche settimana fa, quando ha parlato di contatti inesistenti col Milan ormai da maggio 2024. Dichiarazioni che vanno in contrasto con quelle del Direttore Tecnico Moncada di qualche giorno fa, che proprio a MilanNews aveva dichiarato: "Abbiamo cominciato da due mesi le discussioni. Posso dire che siamo messi bene. Non so quale sarà il primo ma abbiamo cominciato molto bene. Sono veramente tutti contenti, non ho visto nessuno che voglia andare via. Potete chiedere a loro, sono tutti contenti qui al Milan”.

Stando a quanto riferisce il portale spagnolo Marca, il procuratore del terzino Manuel García Quilón ha oggi in programma un incontro con i dirigenti rossoneri a Milano per capire i piani del club nei confronti di Theo, che nel frattempo è finito nel mirino di top club europei. Secondo Marca al momento il Milan non sta valutando un accordo immediato per il rinnovo, ben sapendo comunque che il numero 19 è uno dei giocatori più importanti e uno degli asset più preziosi della squadra.

A proposito dell'esclusione di Theo ieri sera Zlatan Ibrahimovic ne ha parlato così intervistato da DAZN: "La stessa situazione di Rafa qualche settimana fa. Theo è uno dei terzini sinistri più forti al mondo, vogliamo che sia al top ma sicuramente tornerà. Il mister fa le sue scelte che tutti rispettano e quando tornano in campo devono fare la differenza".