Massaro in conferenza: "Speriamo che Boban e Maldini ci facciano il regalo a fine mercato". Baresi: "La squadra cresce partita dopo partita"

Franco Baresi e Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, hanno parlato in conferenza stampa per presentare l’amichevole di questa sera tra i rossoneri e il Feronikeli:

Baresi, introduzione alla partita: “Siamo felici di giocare questa amichevole. Avremo la possibilità di confrontarci e di vedere altre squadre. Abbiamo la possibilità di confrontarci con il Feronikeli e ci auguriamo che questo evento apra ad altre strade”.

Massaro: “Siamo felici di presentare questa partita. È una cosa incredibile vedere l’affetto dei nostri tifosi e vedere come ci accolgono in tutto il mondo. Stiamo lavorando per tornare ad essere la squadra più titolata al mondo, come eravamo qualche anno fa”.

Sul viaggio in Kosovo, Baresi: “C’era grande curiosità da parte di tutti noi, perché è la prima volta qui. C’è curiosità di confrontarci con la realtà locale. Penso che il mister farà giocare tutti per proseguire nelle rotazioni in vista della prima di campionato”.

Sul tornare in Kosovo, Massaro: “Spero che sia l’inizio di una lunga collaborazione con gli organizzatori e con le squadre che ci inviteranno. Avremo poco tempo per visitare la città. Io quando vado in paesi che non conosco, mi documento sulla loro storia. Noi torneremo a Milano dopo la partita, ma penso che ci siano le possibilità di instaurare un rapporto che durerà a lungo nel tempo”.

Sul tornare in Champions League, Massaro: “E’ l’obiettivo minimo della società, visto come sta ragionando a livello dirigenziale e tecnico. Il Milan vuole ritornare ad essere protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Perché il Milan deve stare in quelle posizioni”.

Baresi sulla difesa del Milan: “Credo che ci siano generazioni diverse. Il Milan ha iniziato un nuovo progetto, con nuove ambizioni, giocatori e allenatore. Ci vuole fiducia sul fatto che il Milan cresca e penso che ci voglia il giusto tempo per far si che la squadra sia competitiva sia in Italia sia all’estero”.

Massaro sul mercato: “Io posso parlare solo da tifoso e vorrei che arrivassero giocatori che portino qualità al Milan. Chi sta facendo il mercato ha preso giocatori ottimi e, come sempre, il Milan ci ha abituato che negli ultimi giorni ci sia una ciliegina. Speriamo di averla anche quest’anno”.

Sulla stagione, Baresi: “Credo che la squadra possa essere competitiva. Abbiamo fatto delle amichevoli importanti con delle belle prestazioni. Siamo il Milan, tutti sanno delle responsabilità che hanno. Siamo fiduciosi”.

Massaro su eventuali nuovi acquisti: “Io penso che chi più spende, non necessariamente riesce a vincere. Il Milan ha giocato contro squadre già formate, facendo ottime prestazioni e ha fatto sempre meglio. Sono curioso di vedere la squadra quando ci saranno tutti i giocatori a disposizione, sperando che Maldini e Boban ci possano regalare quel qualcosina per fare un ulteriore salto di qualità”.