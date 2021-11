Messias ok, un asso in più nella manica di Pioli: Ora il brasiliano vuole cominciare a fare sul serio

Sedici. Sono i minuti giocati da Messias con la maglia del Milan. Pochi, decisamente pochi. Gli infortuni, fin qui, hanno frenato il brasiliano, il quale pensava di aver dato il via alla sua avventura in rossonero dopo il buon esordio di Bergamo. L’ennesimo stop, però, lo ha tolto dei giochi per altre settimane, costringendolo a rimanere forzatamente ai box.

Al lavoro verso la Fiorentina

Ora Messias, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, vuole cominciare a fare finalmente sul serio, a partire dalla ripresa del campionato. L’ex Crotone, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo essere guarito dalla lesione al retto femorale della coscia sinistra, e sta lavorando per essere a disposizione di Pioli in vista della delicata trasferta di Firenze. Non partirà dall’inizio, questo è certo, ma esserci è già importante.

Un jolly per l’attacco del Milan

È importante per Messias, certamente, ma anche per l’allenatore, che sul brasiliano ha scommesso in prima persona. Il tecnico sa di poter sfruttare Junior in più ruoli dell’attacco, dalla trequarti alle corsie esterne. Insomma, un asso che Pioli spera di poter tirare fuori spesso dalla manica. Adesso sì, la sua avventura in rossonero può finalmente cominciare.