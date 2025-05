Milan-Bologna, il primo round va al Diavolo. Adesso la finale

Il primo round di Milan-Bologna è andato alla formazione di Sergio Conceiçao, che in rimonta (che novità!) è riuscito a battere la formazione di Vincenzo Italiano salendo momentaneamente all'ottavo posto in classifica, mantenendo vive così le speranze europee.

Il copione è stato sempre lo stesso: vantaggio avversario e reazione immediata del Milan, che proprio come lunedì scorso ha ribaltato il risultato nell'arco di neanche 10 minuti. La partita di mercoledì sarà però uno spettacolo a parte, anche perché quella di ieri altro non è stata che un provino andato semplicemente bene.

3-4-3 o 4-2-3-1? - Il Milan ha finalmente trovato la quadra con il 3-4-3, o forse no. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che ieri, proprio come lunedì a Genova, sera la svolta è arrivata con il passaggio al più classico dei 4-2-3-1 con l'inserimento in campo di Samuel Chukwueze e Santiago Gimenez, autore di una doppietta. C'è dunque di che discutere e chiedersi se non sia il caso di ritornare all'antico per queste ultime 3 partite della stagione, ma può essere che la cosa funzioni più in corso d'opera, nelle emergenze, che dall'inizio.

ADESSO LA FINALE - Il Milan avrà anche vinto ieri sera ma Sergio Conceiçao non è rimasto soddisfattissimo della prestazione dei suoi ragazzi. L'importante erano i tre punti, anche perché a pochi giorni da una finale di coppa "vincere aiuta a vincere", cosa che il Diavolo vuole fare soprattutto mercoledì. Per una notte la formazione rossonera sale all'ottavo posto in classifica a -3 punti dalla Champions, ma tutti all'interno dell'ambiente rossonero sono consapevoli che la strada principale per arrivare all'Europa è la Coppa Italia, cosa che squadra ed allenatore vogliono moltissimo. Mercoledì ci sarà però difronte un Bologna avvelenato, motivo per il quale sarà meglio spegnere il retropensiero che la formazione rossoblù sia quella vista ieri a San Siro, anche i tre punti non certificano nessuna superiorità.