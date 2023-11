Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Jovic al centro dell'attacco. Pobega dal 1'

vedi letture

Il Milan torna a giocare in campionato dopo la pausa nazionali: i rossoneri giocheranno questa sera a San Siro contro la Fiorentina, calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, al momento, sono divise da soli tre punti in classifica: una vera e propria sfida per i posti europei. La squadra di Pioli non può più sbagliare in campionato se non vuole perdere troppo terreno da Inter e Juventus.

Tantissime le defezioni in casa rossonera che dovrà fare a meno di mezza difesa e mezzo attacco. Per questo motivo sono stati convocati due Primavera: Francesco Camarda, attaccante classe 2008, e Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005. Per il giovanissimo centravanti è la prima convocazione con la prima squadra, mentre il centrale serbo ha già trovato la convocazione nella sconfitta casalinga contro l'Udinese.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Romero, Camarda, Chaka Traore.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano. A disposizione: Martinelli, Christensen, Maxime Lopez, Ikone, Nzola, Infantino, Mina, Comuzzo, Mandragora, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouame.