Luka Modric sarà il 13° Pallone d'Oro a giocare nel Milan. Ecco dove lo utilizzerà Allegri

Per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma ormai non ci sono più dubbi che Luka Modric diventerà presto un nuovo giocatore del Milan. Il campione croato si sottoporrà presto alle visite mediche di rito e poi firmerà il suo contratto annuale con opzione per un altro anno da 3,5 milioni di euro più bonus. L'accordo è stato trovato nelle scorse ore, merito anche del blitz del ds milanista Igli Tare che è andato in Croazia, dove Modric è in ritiro con la sua nazionale, ed è tornato a Milano con il sì del giocatore.

PALLONE D'ORO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato, che prima di vestire la maglia rossonera partecperà al Mondiale per Club negli Stati Uniti con il Real Madrid, sarà il 13° Pallone d'Oro a giocare nel Milan: il primo fu Gianni Rivera nel 1969, l'ultimo è stato invece Ronaldinho che durante la sua esperienza nel Diavolo fu allenato anche da Massimiliano Allegri. E a proposito del nuovo tecnico milanista, c'è grande curiosità tra i tifosi milanisti in merito a come utilizzerà Modric in campo.

MODRIC E ALLEGRI - Dove giocherà il croato? La risposta che dà la Rosea è molto semplice: ovunque in mediana. Può fare la mezzala di qualità, forse il ruolo in cui ha fatto meglio in carriera, ma può giocare anche davanti alla difesa in un centrocampo a tre da regista basso. E volendo con la sua tecnica e intelligenza tattica può fare bene eventualmente anche giocando più avanti come trequartista (anche se Allegri in quel ruolo preferisce giocatori bravi negli inserimenti come per esempio Boateng durante la sua prima esperienza sulla panchina del Milan). La sua posizione in campo dipenderà dalla squadra che verrà costruita intorno a lui, ma per Luka non è un problema perchè uno come lui può veramente giocare dappertutto.