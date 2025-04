Milan Futuro, il punto su classifica, play out e possibilità salvezza diretta: i rossoneri vincono e sperano

Terza vittoria consecutive per il Milan Futuro di Massimo Oddo, che con il successo odierno contro la Ternana seconda in classifica scongiura la possibilità di ultimo posto e retrocessione diretta. I rossoneri sono attualmente quartultimi a due giornata dal termine: in questo momento si giocherebbero i play out contro la SPAL, ma è tutta da seguire la questione Lucchese, con la squadra toscana che ha presentato istanza di fallimento nei giorni scorsi: in caso di retrocessione diretta il Milan Futuro ad oggi sarebbe quintultima e guarderebbe quindi al Legnago Salus per gli eventuali Play Out.

Play Out che in caso di più di otto punti di distanza tra le due squadre non si disputerebbero: a prescindere dai calcoli e da situazioni delicate i ragazzi di Oddo per gli ultimi due impegni di regular season dovranno provare solamente a vincere per evitare possibili rimpianti. Vincere aiuta a vincere e i tre punti odierni contro la Ternana hanno dato una bella botta d'autostima ad un ambiente che solo quindici giorni fa era totalmente sfiduciato. Ora servono concentrazione e personalità per finire nel modo giusto un campionato che si è rivelato comunque più difficile del previsto.

SERIE C GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Virtus Entella 81

Ternana 70 (-2 punti)

Torres 63

Pescara 61

Arezzo 58

Vis Pesaro 56

Pineto 55

Pianese 53

Rimini 49 (-2 punti)

Pontedera 45

Gubbio 45

Perugia 44

Carpi 43

Ascoli 40

Campobasso 39

Lucchese 36 (-6 punti)

Milan Futuro 33

SPAL 31 (-3 punti)

Sestri Levante 27

Legnago Salus 25

COME FUNZIONANO I PLAYOUT IN SERIE C

I playout coinvolgeranno 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto. Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime con le quartultime. Saranno scontri ad andata e ritorno, con la seconda partita che si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Al termine della doppia sfida la squadra sconfitta retrocederà, l’altra sarà salva. In caso di parità dopo la doppia sfida rimane in Serie C la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.

C’è una specifica: non tutti i playout sono sicuri di essere giocati. Se tra penultima e quintultima ci sono più di 8 punti di distacco al termine della stagione regolare la penultima sarà direttamente retrocessa. Lo stesso vale per le distanze tra quartultima e terzultima: se superiore agli 8 punti la terzultima retrocede direttamente.

LE PROSSIME PARTITE DEL MILAN FUTURO

Gubbio (A), Vis Pesaro (H).

H: in casa

A: in trasferta

LE PAROLE DI ODDO SULLA CLASSIFICA

Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria odierna: “Innanzitutto è una vittoria importante per la classifica, perché abbiamo scongiurato l’ultima posizione. E quello era il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile per avere il vantaggio nei play out, che sembrano abbastanza scontati. Anche se abbiamo una piccola chance secondo me, quella di provare a vincere due partite e vedere se riusciamo ad arrivare a più 9 (sull’eventuale avversaria play out, ndr). In quel caso non si giocherebbero. Il percorso è quello giusto, quello di una squadra che sta piano piano maturando. Commettiamo ancora errori ingenui ma abbiamo ritrovato compattezza, sprazzi di gioco”.

CAMARDA, BARTESAGHI E JIMENEZ POSSONO DISPUTARE I PLAYOUT?

In questo finale di stagione Camarda, così come Bartesaghi, è tornato in Serie C per aiutare i compagni a mantenere la categoria, ma con una piccola delusione: nel caso in cui i rossoneri dovessero arrivare ai playout l'attaccante non potrà prendervi parte, questo perché la regola dice che potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di PlayOff o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra. Attualmente per il classe 2008 siamo a 16 presenze in distinta e solo 2 gare di campionato di regular season da giocare. Lo stesso discorso vale per Alex Jimenez, che non può più arrivare a quota 25. Bartesaghi invece è a quota 24 e riuscirà ad arrivare alle presenze minime venendo convocato per almeno una delle prossime due sfide.