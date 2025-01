Milan-Girona, formazioni ufficiali: riecco Pavlovic in difesa. Panchina per Pulisic

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Girona, settima giornata della League Phase di Champions League. Si rivede Strahinja Pavlovic dal primo minuto, a seguito della squalifica di Tomori e dell'infortunio di Thiaw. Maglia da titolare anche per Emerson Royal, nonostante le voci di mercato. Confermato Musah come esterno alto a destra, solo panchina per Pulisic. Davanti ecco Morata, assente contro la Juventus per squalifica.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Pulisic, Okafor, Zeroli, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga, Francés, David Lopez, Krejci, Blind; Oriol Romeu, Van de Beek, Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil. A disp. Pau Lopez, Arnau Martinez, Stuani, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Solis, Martin, Portu, Selvi Clua, Artero. All. Michel.

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania).

ASSISTENTI: Christian Gittelmann e Mark Borsch (Germania).

IV UFFICIALE: Matthias Jollenbeck (Gerrmania).

VAR: Soren Storks (Germania).

AVAR: Bastian Dankert (Germania).