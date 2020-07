Milan, l'Europa nel mirino: le possibili combinazioni e le date in caso di qualificazione

Il post lockdown ha riconsegnato a Pioli una squadra carica e convinta dei propri mezzi, oltre che in salute dal punto di vista della brillantezza atletica, e i risultati (5 vittorie e 2 pareggi in campionato) sono lì a dimostrarlo. Doveva essere un ciclo di partite di fuoco che avrebbe potuto portare il Diavolo ad allontanarsi quasi definitivamente dalle posizioni di classifica utili per una qualificazione all'Europa e invece le gare contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli hanno riconsegnato un Milan lanciato più che mai. I giochi non sono ancora fatti, ma il +6 sul Sassuolo può tendenzialmente far dormire sonni tranquilli a Romagnoli e compagni, a patto che la squadra di Pioli non esca dal Mapei Stadium con zero punti nella sfida di martedì prossimo. La classifica al momento vede la Roma al quinto posto con 57 punti, seguito da Milan e Napoli appaiati a parimerito in sesta posizione.

LE QUATTRO COMBINAZIONI POSSIBILI - In quanto vincente della Coppa Italia, il Napoli ha ottenuto il diritto di partecipare alla prossima Europa League partendo direttamente dai gironi, a prescindere dal posizionamento finale in Serie A. Fatta questa doverosa promessa, vediamo ora le possibili combinazioni che potrebbero riguardare il Milan e per fare chiarezza, in caso di qualificazione, se dovrà o meno affrontare tre turni preliminari prima di accedere alla fase a gruppi:

- Milan quinto: gironi di Europa League

- Milan sesto e Roma quinta: tre turni preliminari di Europa League

- Milan sesto e Napoli quinto: gironi di Europa League

- Milan settimo e Napoli o quinto o sesto: tre turni preliminari di Europa League

LE DATE - La UEFA ha già stabilito quali saranno le date dell'Europa League 2020/21. In caso di qualificazione, dunque, la competizione per il Milan potrebbe cominciare in due periodi differenti. Se otterrà un piazzamento utile per iniziare dalla fase a gironi, la manifestazione per i rossoneri prenderà il via a partire dal 22 ottobre 2020 con la prima giornata. In caso di qualificazione dovendo passare dai turni preliminari, invece, questi saranno tre e si giocheranno su gare ad eliminazione diretta in gara secca. Queste le date:

Secondo turno di qualificazione: 17 settembre 2020

Terzo turno di qualificazione: 24 settembre 2020

Spareggi: 1 ottobre 2020