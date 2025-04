Milan, le priorità del nuovo ds: difesa primo reparto da sistemare. E i rinnovi di Theo e Maignan...

Sono settimane (forse giorni) decisive per la scelta del nuovo direttore sportivo del Milan. Tra oggi e domani, l'ad Giorgio Furlani incontrerà Igli Tare, che è attualmente in pole. Al di là di chi verrà nominato, nei prossimi mesi il nuovo dirigente si troverà di fronte ad alcune priorità, oltre alla scelta del nuovo allenatore, che riguarderanno la rosa milanista e il mercato estivo.

RINNOVI THEO E MAIGNAN - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, uno dei primi temi che saranno sul tavolo del nuovo ds è quello dei rinnovi di Mike Maignan e di Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026. L'accordo con il portiere era stato trovato nelle scorse settimane, ma poi si è bloccato tutto anche a causa di alcune prestazioni deludenti del francese. Con il terzino, invece, i dialoghi per il prolungamento sono fermi da tempo e non si sa se riprenderanno. I due sarebbero pure pronti a restare, ma il Milan può accontentare le loro pretese dopo gli alti e i bassi dell’ultimo periodo? Senza rinnovo la partenza dei due in estate è molto probabile, anche se ovviamente dipenderà dalle proposte che arrivano a Casa Milan.

MERCATO ESTIVO - Per quanto riguarda la rosa, invece, il primo reparto da sistemare è certamente la difesa. In questo senso è per esempio da capire quale sarà il futuro di Kyle Walker, arrivato a gennaio in prestito dal Manchester City: il suo riscatto è tutt'altro che scontato, anzi senza Champions lo scenario più probabile è il ritorno in Inghilterra. Il reparto dei centrali, in particolare, andrà migliorato. A centrocampo, si cercheranno invece gol alternativi a Reijnders, mentre l'attacco, al netto di possibili offerte, è il reparto con più certezze.