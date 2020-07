Milan, ora Saelemaekers non è più una sorpresa: il gol al Bologna certifica una crescita costante

Un gol per certificare una crescita tanto silenziosa quanto esponenziale. Alzi la mano chi avrebbe scommesso un euro su Alexis Saelemaekers, giocatore semisconosciuto e dal cognome quasi impronunciabile approdato all'improvviso Milanello nel corso del mercato di gennaio. Invece, tra uno spezzone e l’altro, tanti allenamenti a cento all’ora e un pizzico di buona sorte (l'infortunio di Castillejo gli ha spianato la strada), l’esterno belga è riuscito a ritagliarsi il suo spazio.

FIDUCIA - Arrivato in punta di piedi, Saelemaekers si è guadagnato il riscatto da parte del club e, soprattutto, la fiducia dell’allenatore, quel Pioli che in partita continua a richiamarlo e stimolarlo. Perché crede nelle potenzialità del ragazzo, il quale, minuto dopo minuto, corsa dopo corsa, con impegno e determinazione, ha costruito il suo percorso, mostrando a tutti le sue qualità. È ancora difficile pronunciare il suo cognome, questo è vero, ma poco importa: ora Alexis non è più uno sconosciuto, ma una pedina importante della squadra rossonera.

VOGLIA DI EMERGERE - Un affare low cost che ha già dato i suoi frutti. Saelemaekers si è messo in bella mostra da esterno alto, ma chissà che in futuro non possa reinventarsi terzino alla Theo Hernandez, ruolo che ha già ricoperto - ma solo in alcune situazioni di emergenza - in questa stagione. Si vedrà... La certezza, al momento, è che il Milan ha trovato un elemento valido e affidabile, un vero professionista che ha in testa un solo obiettivo: imparare, crescere e affermarsi definitivamente.