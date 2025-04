Milan-Paratici: accordo verbale trovato. Ora legali al lavoro per preparare il contratto

Secondo quanto riferisce Sky, dopo l'incontro di ieri a Londra, il Milan ha trovato un accordo verbale con Fabio Paratici che quindi sarà il nuovo direttore sportivo del club rossonero. L'accordo verbale c'è ed è stato trovato nelle ultime ore. Ora la palla passa in mano ai legali che dovranno preparare il contratto. Ci vorrà un po' di tempo perchè ci sono delle clausole importanti da inserire.

Il Milan ha comunque scelto Paratici e Paratici ha scelto il Milan. L'accordo definitivo su tutto è stato trovato, ora tocca ai legali che avranno parecchio lavoro da fare e per questo l'ufficialità potrebbe non arrivare in breve tempo. Le parti inizieranno però già a lavorare e questa è la cosa più importante.

