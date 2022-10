Milan, riecco De Ketelaere! E' il momento di cambiare passo: ora i rossoneri si aspettano più coraggio e gol

MilanNews.it

L'infermeria rossonera si sta finalmente svuotando piano piano. Tra i giocatori che sono in procinto di tornare in campo c'è anche Charles De Ketelaere che dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di sabato contro il Monza. Il belga dovrebbe anche partire titolare nel ruolo di trequartista.

CAMBIO DI PASSO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato tanto ma inciso poco, ora per De Ketelaere è arrivato il momento di cambiare passo: l'ex Bruges, arrivato in estate a Milanello per 35 milioni di euro, deve entrare in campo con più coraggio e deve essere più decisivo negli ultimi sedici metri, in particolare in zona gol visto che è ancora a secco.

ANCORA TITOLARE - Nonostante l'infortunio muscolare lo abbia tenuto fuori dal campo per qualche settimana, De Ketelaere non ha perso posizioni nelle gerarchie di Pioli, tanto che appunto sabato dovrebbe essere ancora una volta lui il trequartista titolare. Brahim Diaz ha fatto benissimo contro la Juventus, ma poi non ha dato continuità alla prestazione (e al gol) contro i bianconeri, mentre Yacine Aldi non ha convinto del tutto a Verona. Sabato a San Siro contro il Monza dunque spazio ancora al belga che ha voglia matta di sbloccarsi finalmente.