Milan senza due attaccanti titolari contro la Fiorentina: chi giocherà nel tridente? (E per i tifosi la risposta è solo una)

In vista della sfida alla Fiorentina di sabato 25 novembre, prima partita dopo la sosta in corso, l'attacco del Milan è stato decimato da due comunicati ufficiali pubblicati nelle ultime ore: il primo in ordine di tempo riguarda l'infortunio subito da Rafael Leao (out per una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra), mentre il secondo riporta la squalifica di due giornate comminata a Olivier Giroud dopo il rosso diretto rimediato contro il Lecce.

Entrambi, ovviamente, salteranno la già citata sfida di San Siro contro la squadra di Vincenzo Italiano, in cui Pioli sarà senza due dei suoi attaccanti titolari. Chi schierare, dunque, nel reparto offensivo? Al momento, sono due le opzioni più accreditate: il tridente già visto in quel di Cagliari Pulisic a sinistra, Okafor al centro e Chukwueze a destra, oppure il più classico Okafor a sinistra, Pulisic a destra e l'ex Jovic al centro. Potrebbe anche essere che Pioli possa anche scegliere di preservare Pulisic in vista del Dortmund, ma è una possibilità che va considerata remota data l'assenza di due terzi dell'attacco titolare.Leggendo i commenti dei tifosi rossoneri dopo la notizia della squalifica di Giroud, l'opzione migliore per Milan-Fiorentina sarebbe la prima: Pulisic a sinistra, Okafor al centro e Chukwueze. E dovrebbe essere così anche per Pioli. È chiaro che è ancora presto per fare ipotezi precise di formazione, ma considerando la condizione di Jovic e ciò che il serbo ha fatto vedere in questi mesi, tutto lascia presagire che venga preferito un tridente più in forma e che, soprattutto a Cagliari, ha già fatto vedere ottime cose anche in zona gol.