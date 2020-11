Milan, un anno di Bennacer: la svolta tecnica con Pioli, oggi è cuore e polmone del centrocampo

Lo scetticismo iniziale è un lontano ricordo. Oggi Bennacer è un pilastro del Milan, una solida certezza per Pioli e i compagni. Come evidenzia Tuttosport, a un anno di distanza l’algerino ha cambiato completamente il suo status all’interno della squadra: Ismael è ora un titolare inamovibile, un elemento cardine nel 4-2-3-1 milanista.

REDINI IN MANO - La svolta tecnica di Bennacer è arrivata con l’esonero di Giampaolo - che spesso gli preferiva Biglia nel ruolo di playmaker - e l’approdo di Pioli. L’allenatore emiliano ha subito intuito le potenzialità dell’ex Empoli, centrocampista completo in grado di abbinare qualità e quantità. Ismael, dopo un normale periodo di assestamento, ha preso in mano le redini della mediana rossonera, diventando, come detto, un perno insostituibile dell’undici titolare. E con il passaggio al 4-2-3-1 la sua esplosione è stata definitiva.

CLAUSOLA - Dopo aver speso 16 milioni di euro per strappare il suo cartellino all’Empoli, i vertici di via Aldo Rossi pensarono benissimo di "proteggere" l'investimento fatto inserendo nel contratto del giocatore una clausola rescissoria da 50 milioni (da pagare in un’unica soluzione e valida solo per l’estero). Cifra che sembrava esagerata, ma che oggi appare invece giusta se non addirittura inferiore alle qualità del ragazzo. A breve potrebbe essere necessario un ritocco dell’ingaggio di Bennacer e della stessa clausola.