MN - Bennacer-Marsiglia, a che punto siamo con il riscatto? Il punto

vedi letture

Come sta andando Ismael Bennacer all’Olympique Marsiglia? I feedback che emergono dalla Francia dicono di un giocatore molto felice della scelta fatta a gennaio, ovvero quella di andare via dal Milan e di andare a giocare per la squadra allenata da Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano, che spesso torna nelle cronache di calciomercato per quanto concerne la futura guida tecnica del Milan, voleva un centrocampista con le caratteristiche di Bennacer e il feeling tecnico tra i due è nato fin da subito. Cinque presenze da titolare in Ligue 1, hanno messo Isma nel cuore del gioco di De Zerbi e anche l’ambiente ha ben accolto l’ex Milan.

Le cifre del riscatto

Per trattenere Bennacer a Marsiglia, l’Olympique dovrà versare nelle casse del Milan 12 milioni di euro più gli eventuali bonus maturati. Una somma che andrebbe così a concludere, in via definitiva, l’operazione che ha portato il centrocampista algerino all’OM negli ultimi giorni di calciomercato. Soldi che, ad oggi, il Marsiglia potrebbe investire per rendere Bennacer ancora più centrale nel suo progetto tecnico.



Fattore RDZ

Poi c’è il fattore De Zerbi che potrebbe velocizzare o meno le cose: se Roberto dovesse rimanere sulla panchina del Velodrome, allora il riscatto di Bennacer sarebbe da dare quasi per scontato. Nel caso in cui De Zerbi dovesse lasciare la Francia, allora qualche piccola riflessione ci potrebbe essere, ma la sensazione diffusa è che difficilmente Bennacer potrà fare ancora parte dei piani futuri del Milan visto che lui stesso, la scorsa estate, aveva manifestato la volontà di andare a giocare in Arabia Saudita (non arrivarono offerte) o allo stesso Marsiglia (che arrivò troppo tardi con una proposta di prestito).