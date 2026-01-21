MN - Cardinale è a Milanello: meeting sull'andamento del club e della squadra con Furlani, Allegri, Ibra e Tare

Gerry Cardinale è tornato in Italia e in queste ore si trova nel Centro Sportivo di Milanello dove ha incontrato l'ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'andamento della società e della squadra milanista.

Il numero uno di RedBird è a Milano in questi giorni nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda e ha voluto far sentire la sua vicinanza costante al club e al management, con cui il rapporto è continuo e strutturato.

Questa visita si inserisce in un contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management. Il Milan è un progetto prioritario all’interno dell’ecosistema RedBird, su cui Gerry Cardinale ha una visione e un impegno di lungo periodo. Il progetto attraversa una fase rilevante del suo percorso, specialmente in questi giorni in cui si parla molto del rifinanziamento del debito con Elliott.

Cardinale ha poi fatto visita alla squadra, che oggi riprende gli allenamenti al centro sportivo in vista della trasferta contro la Roma.