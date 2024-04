MN - Cardinale è con la squadra in ritiro, accompagnato da Furlani e dall’ambasciatore USA in Italia. [VIDEO]

Come testimoniato con le immagini di MilanNews.it, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è arrivato presso l'hotel Melià in zona Lotto a Milano, dove risiede l'intera squadra del Milan in vista della sfida di questa sera contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il manager americano è accompagnato da Jack Markell, Ambasciatore degli Stati Uniti presso la Repubblica Italiana, e da Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan.

Cardinale, giunto ieri sera a Milano dagli Stati Uniti, dopo qualche meeting in mattinata, è voluto essere vicino a Pioli, al suo staff e ai calciatori rossoneri nelle ore immediatamente precedenti al match contro la Roma. Un segnale forte, di grande vicinanza e di solidità, a tutto il Club e ai tifosi milanisti. Il video del suo arrivo: