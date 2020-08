MN - Conferme su Emil Roback. Lo svedese 17enne ad un passo dal Milan

Secondo quanto appreso da MilanNews.it arrivano conferme su Emil Roback, attaccante classe 2003 dell'Hammarby (notizia lanciata in Svezia da SportExpressen). L’attaccante 17enne è molto vicino ai rossoneri, manca ancora qualche dettaglio per chiudere l’operazione ma è molto probabile che il giocatore sarà presto in Italia per le visite mediche. Roback (17 anni), che era seguito anche da Arsenal e Bayern Monaco, secondo fonti svedesi dovrebbe costare circa 1.5 milioni di euro. Roback andrebbe a rinforzare la squadra Primavera. La curiosità è che il giocatore arrivi dall'Hammarby, squadra di cui Zlatan Ibrahimovic detiene delle quote societarie.

di Antonio Vitiello