MN - Da Milanello: conferme su Bennacer, allenamento personalizzato per gli altri infortunati

vedi letture

Proseguono i lavori a Milanello in vista della sfida di sabato sera, a San Siro, contro il Frosinone. Arrivano ulteriori conferme sull'anticipazione notturna che riguarda Ismael Bennacer (clicca qui): anche oggi ha svolto l'allenamento in gruppo, sono dunque tangibili le possibilità che venga convocato per la partita di Serie A contro i ciociari. Una decisione definitiva verrà presa in queste ore.

Per quanto riguarda gli altri infortunati (quelli a breve termine), ovvero Rafa Leao, Simon Kjaer e Noah Okafor, hanno tutti svolto un allenamento personalizzato. Ad oggi non ci sono possibilità che vengano convocati, l'unica situazione da monitorare giornalmente è quella del centrale danese.

Questa al momento la lista degli indisponibili, tra infortunati e squalificati, in casa Milan:

INFORTUNATI

Marco Sportiello (polpaccio), Kjaer (affaticamento), Kalulu (tendine femorale), Pellegrino (frattura osso calcaneare), Leao (bicipite femorale), Okafor (bicipite femorale), Thiaw (lesione miotendinea bicipite femorale).

SQUALIFICATI

Giroud.