MN - Novità dall'infermeria: due giorni importanti per un ritorno fondamentale

Novità dall'infermeria: due giorni importanti per un ritorno fondamentale

Dentro un momento estremamente particolare per il Milan, che tra infortuni e risultati è ad uno dei momenti bassi della gestione targata Stefano Pioli, c’è però una notizia che potrà certamente strappare un sorriso ai tifosi milanisti, giustamente incupiti dal trend negativo della squadra. E riguarda la partita di sabato e il ritorno a disposizione di un giocatore che è mancato tantissimo al Milan in questo primo scorcio di stagione.

Verso la convocazione

Ismael Bennacer è praticamente pronto al ritorno nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Il centrocampista algerino sta sempre meglio e se gli allenamenti di oggi e domani dovessero dare delle belle sensazioni, allora si concretizzerebbe la convocazione per il numero 4 milanista, che non vede l’ora di poter tornare in campo dopo il lungo periodo post operazione al ginocchio. Se ciò dovesse concretizzarsi, Bennacer tornerebbe a disposizione dopo 206 giorni dall'ultima volta.

L’ultima partita

Bennacer non gioca una partita ufficiale con la maglia rossonera dal 10 maggio 2023, giorno dell’Euroderby d’andata. Ismael uscì al minuto 18’, lasciando il campo dolorante dopo una torsione innaturale del ginocchio e venne sostituito da Messias. Sei giorni dopo, ovvero il 16 maggio, il Milan emetteva il seguente comunicato: “AC Milan comunica che questa mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell'Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi”. I suddetti tempi sono stati rispettati e adesso il campo chiama. Dipenderà poi da Stefano Pioli decidere se dargli minuti o meno, ma la sensazione è che la macchina per stampare la maglia numero 4 sia pronta per essere attivata.