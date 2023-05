MN - Futuro De Ketelaere, al momento scartata l’ipotesi prestito: due le opzioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Giorni di riflessioni per il mercato del Milan, che sta per entrare nel vivo. Dopo aver chiuso le operazioni Sportiello e Kamada a parametro zero (il giapponese potrebbe fare le visite mediche la prossima settimana), la dirigenza si concentrerà sulle altre operazioni in entrata (Loftus-Cheek sempre più vicino) e qualcuna in uscita (Rebic e Origi con le valigie pronte).

Molti tifosi però si chiedono se per la prossima stagione Charles De Ketelaere ci sarà ancora in rosa. Da ciò che risulta a MilanNews.it, al momento è stata scartata l’ipotesi di una cessione in prestito. L’idea è di trattenere il giocatore e valutarlo dopo un altro anno a Milanello, dove potrà effettuare una preparazione atletica adeguata fin dal primo giorno di ritiro. E dove avrà meno esposizione mediatica rispetto all’estate in cui è sbarcato a Milano.

L’opzione principale resta la permanenza al Milan, ma se dovesse arrivare un’offerta congrua al suo valore (investiti 35 mln di euro per prenderlo dal Bruges), il Milan potrebbe valutarla. Ma si tratterà solo per una vendita a titolo definitivo e non per cessioni in prestito.

di Antonio Vitiello