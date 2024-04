MN - Il messaggio della Curva e un possibile cambio di posizione verso la linea del club

“Da una parte una squadra e una società che tiene in piedi una tifoseria. Dall’altra una tifoseria che tiene in piedi una squadra e una società. La Curva Sud sarà sempre inarrivabile”.

Un messaggio chiaro, netto, diretto quello che Luca Lucci, capo della Curva Sud Milano ha voluto dare attraverso il suo profilo Instagram ed è importante anche saper leggere tra le righe di queste parole.

Il momento del Milan non piace a nessuno, la seconda stella dell’Inter vinta lunedì sera nel derby sarà una macchia nella storia del club, di questo allenatore e di questa proprietà. La Curva è sempre stata accanto alla squadra e non ha mai contestato il club per le scelte fatte, ma adesso l’aria si è fatta pesantissima. Sono ore calde e non è da escludere che vi possano essere anche dei cambi di linea da parte del cuore pulsante del tifo milanista, specie se non vi saranno interventi importanti come un allenatore di livello e acquisti che alzino il livello della rosa.

Potrebbe piovere sul bagnato e la pressione interna potrebbe anche aumentare.