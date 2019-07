MN - Il punto su Cutrone: l'affare con i Wolves non è ancora chiuso. Dialogo con altri due club

Come anticipato da MilanNews.it (clicca QUI per leggere il pezzo completo), se il Milan avesse voluto cedere Patrick Cutrone avrebbe dovuto probabilmente abbassare la valutazione originaria di 25 milioni di euro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, l'offerta del Wolverhampton di 18 milioni più bonus sembra essere di gradimento dei rossoneri, ma l'affare non sarebbe comunque, al momento, ad un passo dalla conclusione, come invece rimbalza da fonti Oltremanica. Inoltre, quello con i Wolves non sarebbe l'unico dialogo in atto. Ci sarebbero, infatti, altre due società interessate all'attaccante classe 1998, con cui il Diavolo sta discutendo. Il Milan, pur non avendo necessità impellenti di Fair Play Finanziario, ha dovuto bruscamente rinunciare (almeno per il momento) ai milioni e alla conseguente plusvalenza che avrebbero garantito la cessione di Andrè Silva e, anche per questo motivo, la partenza di Cutrone, che sta riflettendo sul proprio futuro, sta diventando sempre più probabile. In caso di vendita del numero 63, infatti, la somma verrebbe interamente iscritta nei conti del club come plusvalenza.