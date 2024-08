MN - Milan-Abraham, avanti tutta. Cash più Saelemaekers: le cifre

Dopo Parma il Milan si è reso conto di essere tutto fuorché che completo, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo. Noah Okafor e Luka Jovic hanno infatti dimostrato di essere più utili ed incisivi a partita in corso piuttosto che quando schierati dal primo minuto, anche perché fra Torino e Parma il loro apporto alla causa rossonera è stato praticamente nullo.

Per questo motivo il Milan sarebbe tornato a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca un'altra prima punta dopo Alvaro Morata, con Tammy Abraham della Roma il nome in cima alla lista dei desideri di dirigenza ed allenatore.

Ripartita nella serata di ieri, come anticipato sempre su questi lidi, la trattativa fra i due club va avanti spedita. Stando a quanto appresso dalla redazione di MilanNews.it, ︎il Milan propone base fissa cash sui 5 milioni più il cartellino di Saelemaekers, profilo più che gradito a Daniele De Rossi per duttilità e senso del sacrificio.

In tutto questo Abraham ha già un'intesa con il Milan sull'ingaggio, che comunque va però perfezionato nei dettagli.

di Antonio Vitiello