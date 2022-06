MN - Milan, dall'inverno all’estate: per la difesa duello Botman-Bremer. Il punto

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rinforzo al centro della difesa in casa Milan è una delle tematiche che sta tenendo maggiormente banco in queste primissime settimane di calciomercato. Nonostante fino a qualche giorno fa l'opzione favorita dal Milan fosse Sven Botman, centrale olandese del Lille, oggi con il Newcastle in grande pressing il Milan si guarda intorno e inizia a pensare anche a quello che è il piano B sin da gennaio: Gleison Bremer.

Botman in standby

Come riportato ieri sera dalla redazione di MilanNews.it (QUI per leggere la notizia) la pista che porta al matrimonio tra Milan e Botman sembra essersi raffreddata. La "colpa" è da attribuire alla corte sfrenata che il Newcastle, concorrente del Milan per l'acqusito del centrale olandese sin da gennaio, ha incrementato negli ultimi giorni, facendo vacillare il giocatore. L'olandese infatti, come testimoniato anche da un recente video in sui sorride appena viene citato il Milan, preferisce di gran lunga l'opzione rossonera con cui le trattative sono andate avanti per mesi, sin dall'inverno scorso. L'accordo era stato anche trovato per un contratto di 5 anni. L'insistenza del Newcastle però e un'offerta più alta che il Lille preferirebbe ai 30 milioni offerti dal club rossonero, stanno cambiando le carte in tavola e Botman potrebbe cedere e accettare di giocare in Premier League, rinunciando alla Champions.

Il piano B è sempre stato Bremer

Stando così le cose il Milan inizia a guardarsi intorno e comincia a prendere in considerazione l'idea di battere la strada che porta all'alternativa, che è sempre stata Gleison Bremer. Come già scrivevamo nel mese di gennaio (QUI per leggere il pezzo), oltre a Botman l'altro grande nome per la difesa era proprio quello del brasiliano difensore del Torino. La stagione di Bremere è stata un continuo crescendo, tanto che nella seconda parte di stagione sono piovuti interessamenti da più parti in Italia, con l'Inter alla finestra, e in Europa, con il Tottenham di Conte che ha mostrato interesse. Il difensore, che intanto ha anche rinnovato con i granata a patto di essere ceduto quest'estate, è stato anche votato come miglior difensore del campionato di Serie A. Il giocatore gradirebbe la destinazione rossonera. Il prezzo del cartellino, concordato con il presidente Cairo al momento del rinnovo, è di 25 milioni di euro: non ci saranno aste infinite ma il Torino vorrà sicuramente incassare dalla cessione del suo giocatore migliore.