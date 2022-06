MN - Stallo Botman, Bremer piace e lui gradisce i rossoneri: il punto

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con lo stallo per Sven Botman, sul quale è tornato in maniera forte il Newcastle anche se il ragazzo vorrebbe andare al Milan, ecco che i rossoneri si stanno iniziando a muovere per la pista alternativa all’olandese. Il primo nome sulla lista della dirigenza è quello di Bremer del Torino, seguito con interesse durante l’ultimo campionato. Il prezzo del cartellino concordato dal giocatore con il Torino è di 25 milioni, con Cairo che non vuole fare guerre al ragazzo ma che vuole incassare dalla sua cessione.

Bremer, che ha avuto diversi contatti anche con l’Inter, ha dato gradimento alla destinazione milanista così come non gli dispiacerebbe un’avventura in Premier League, con il Tottenham di Antonio Conte che – scottato dal dietrofront dell’Inter su Bastoni – adesso deve cercare un altro giocatore in quel ruolo, seppur con caratteristiche diverse.

Come ultima ipotesi, però, c’è anche quella che il Milan non faccia un grande difensore, promuovendo definitivamente Pierre Kalulu come titolare (c’è in ballo il rinnovo del contratto a cifre decisamente più alte rispetto a quelle attuali) virando su un profilo alternativo che vada a completare il reparto.