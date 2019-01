MN - Milan-Genoa: incontro in corso per Piatek in centro a Milano

E' iniziato il summit tra Milan e Genoa per Krzysztof Piatek: Leonardo sta incontrando infatti la dirigenza rossoblù e l'agente dell'attaccante polacco in centro a Milano. Non ha preso parte al summit il presidente Enrico Preziosi. Incontro molto importante che potrebbe definire il passaggio della punta in rossonero, al posto del partente Higuain. Lo riferisce l'inviato di Milannews.it Antonio Vitiello.