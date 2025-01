MN - Milan in trattativa con il Galatasaray per Emerson Royal: può andare via per fare spazio a Walker

vedi letture

Il Galatasaray è piombato su Emerson Royal. La notizia è stata data poco fa da Fabrizio Romano e da Matteo Moretto su X e sta trovando sempre più conferme: c'è infatti un dialogo in corso tra i due club e ci sono reali possibilità che il terzino brasiliano, arrivato la scorsa estate a Milanello dal Tottenham, vada via durante questa finestra di mercato invernale per lasciare spazio a Kyle Walker, difensore del Manchester City per il quale il Diavolo punta a chiudere la trattativa con gli inglesi già nelle prossime ore.

Con l'arrivo dell'inglese il Milan avrebbe in rosa ben cinque terzini destri: Calabria, Emerson Royal, Jimenez, Terracciano e appunto Walker. Una cessione appare quindi necessaria e per questo il Diavolo starebbe spingendo per l'addio del brasiliano che non ha mai convinto da quando è arrivato a Milanello. Ovviamente ci sarà da convincere il giocatore a lasciare il Milan e anche i turchi dovranno presentare un'offerta che soddisfi il club di via Aldo Rossi e non è da escludere anche una cessione in prestito, il Milan sarebbe aperto anche ad una soluzione del genere.

di Antonio Vitiello

Questi i numeri stagionali di Emerson Royal con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 17

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 25

MINUTI IN CAMPO: 1863'

AMMONIZIONI: 6