MN - Milan, le condizioni di Bennacer: nessuna ricaduta, rientro in gruppo vicino. Obiettivo Fiorentina

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Qualche settimana fa, Ismael Bennacer si è infortunato al bicipite femorale sinistro. Un problema muscolare non grave, che però ha costretto l'ex Empoli a saltare già diverse partite (Inter, Torino, Tottenham e Monza). Sicuramente il centrocampista rossonero sarà assente anche domenica contro l'Atalanta, ma punta a rientrare nel successivo match di campionato contro la Fiorentina (il 4 marzo a Firenze).

RIENTRO VICINO - Bennacer ha svolto anche oggi a Milanello un lavoro personalizzato sul campo, il che è sinonimo di un rientro in gruppo vicino. L'algerino, come già avvenuto in passato, ha tempi di recupero lievemente più lunghi rispetto ad altri perché non vuole mai affrettare i tempi. Non ci sono state ricadute o problemi ulteriori alla zona infortunata. È solo questione di giorni per rivederlo a disposizione di Stefano Pioli che punta a riavere sia lui che Davide Calabria per la sfida in casa dei viola.