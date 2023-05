MN - Milan-Loftus-Cheek, si alza il pressing: ok del ragazzo, si tratta sul cartellino

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Milan sta alzando la pressione per Ruben Loftus-Cheek. Dopo aver definito l’arrivo di Daichi Kamada a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, i rossoneri vogliono provare a raggiungere un accordo con il Chelsea per il cartellino di Loftus-Cheek. C’è ancora della distanza tra domanda e offerta, ma il 27enne inglese è in cima alla lista dei due dirigenti che vogliono reagire immediatamente sul mercato all’infortunio di Ismael Bennacer, provando a mettere a disposizione di Stefano Pioli due elementi pronti. La quadra potrebbe essere raggiunta sui 15 milioni più bonus, ma i club si stanno parlando – forti di ottimi rapporti – per capire se ci potrà essere o meno la quadra del cerchio.

Loftus-Cheek e il Milan, se dipendesse dal calciatore, si farebbe perché le ultime indiscrezioni parlano di un’intesa di massima raggiunta tra il giocatore e il Milan. Lui e Kamada, inoltre, incarnano il tipo di centrocampista in grado di poter fare la doppia fase che è tanto caro a Pioli, che ormai è sempre più orientato a un 4-2-3-1 spurio che, nei fatti, è molto più simile a un 4-3-3 abbandonando, almeno all'inizio, l'idea del trequartista puro che, però, non sarà un'opzione che non si vedrà anche nella prossima stagione.

Ma la necessità di inserire giocatori più pronti rispetto al passato si sta dimostrando la priorità sul mercato rossonero, con il Milan che nella stagione 2023-24 vorrà sicuramente continuare ad essere competitivo sul doppio fronte campionato-Champions League e, per farlo, si dovrà passare necessariamente dal un mercato fatto di qualche giocatore più istantaneo e meno di prospettiva.