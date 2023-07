MN - Milan, preso Okafor dal Salibsurgo! Ecco tutti i dettagli

Incredibile scatto del Milan nella mattinata di oggi. I rossoneri hanno chiuso con il Salisburgo per l'attaccante svizzero classe 2000 Noah Okafor, già cercato dal club rossonero in passato. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il giocatore sarà nelle prossime ora Milano ed è possibile che già domani svolgerà visite mediche di rito e per la firma del contratto (ancora da confermare ufficialmene lo sbarco). Quindi Okafor si unirà alla squadra in ritiro negli Stati Uniti e prenderà parte alle amichevoli di lusso con Real, Juve e Barcellona. Operazione sui 15 milioni di euro per il giocatore svizzero in scadenza di contratto nel 2024.

Colpo incredibile del Milan che in poche ore ha consegnato a Stefano Pioli anche il nuovo centravanti che avrà il compito di essere una valida alternativa per Olivier Giroud.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello