MN - Milan, pressing costante su Botman: c'è l'ok del giocatore. Il punto

Il Milan è su Sven Botman e questa è una verità assodata. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno individuato il difensore del Lille come il profilo ideale per sostituire Simon Kjaer e per creare una coppia futuribile con Fikayo Tomori. I primi contatti con l’agente Francesco Miniero della Muy Manero sono iniziati subito dopo la diagnosi definitiva sull’infortunio di Kjaer e da lì si è iniziato a parlare a lungo di questa opzione.

OK DEL GIOCATORE - Appena è stato informato della possibilità Milan, Botman ha dato il suo ok immediato alla destinazione, in quanto sa che al Lille ha già fatto quello che poteva dal punto di vista delle vittorie visto che ha messo in bacheca l’ultima Ligue1 insieme a Mike Maignan oltre alla Supercoppa vinta in estate. Botman è stato seguito ed è seguito da molti club italiani (l’Atalanta aveva fatto una super offerta in estate, respinta) ed europei ed è per questo motivo che il Milan sta cercando di trovare una quadra sulla formula da proporre al Lille.

VALUTAZIONE ALTA - Il club francese ha fissato il prezzo, indicativamente, sui 30 milioni. L’idea sarebbe quella di avere subito i soldi per far fronte alle necessità economiche delle casse sociali, ma anche avere la certezza di poter incassare una cifra importante in estate non è vista come una cattiva idea dalla dirigenza del Lille. Il Milan è in pressing e visti gli ottimi affari svolti negli ultimi anni sulla tratta Milano-Lille, vuole provare a trovare la situazione economica che convinca tutti. Come in ogni operazione, serve che gli equilibri economici del club non vengano alterati anche se la proprietà milanista ha già dimostrato che in operazioni come quella di Fikayo Tomori è pronta a fare la sua parte. L’opzione Botman, per il Milan, rimarrà viva nel corso delle prossime settimane e non è da escludere che si possa arrivare anche nell’ultima decina di giorni di gennaio per provare a trovare il giusto incastro che faccia tutti felici.