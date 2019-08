MN - Milan, proposto scambio Pellegri-Silva ma il Monaco non è convinto

Come riferito dall'inviato di MilanNews.it, è appena terminato l'incontro andato in scena a Casa Milan e durato quasi un'ora tra la dirigenza del Milan e Beppe Riso. Il club rossonero ha chiesto informazioni su uno dei suoi assistiti, Pietro Pellegri, nel tentativo di inserirlo per sbloccare l'affare relativo ad Andrè Silva . Il Monaco, però, non è favorevole a questa proposta, perchè non è convinto dell'attaccante portoghese. Inoltre, i monegaschi danno una valutazione molto alta all'attaccante classe 2001.