MN - Milan-Roma, si può riaprire lo scambio Saelemaekers-Abraham: le ultime

Il calciomercato del Milan, oltre a Manu Koné che è legato all’uscita di Ismael Bennacer, non è per niente finito perché gli ultimi giorni di trattative regalano sempre situazioni che, come dice sempre Adriano Galliani, a inizio o a metà mercato sono più difficili da sviluppare. Già verso fine luglio si era parlato di un gradimento della Roma per Alexis Saelemaekers e, contestualmente, il parere positivo di Paulo Fonseca attorno al nome di Tammy Abraham. Poi il discorso tra le parti si era un po’ arenato, con il tecnico portoghese che aveva speso belle parole per l’esterno belga, ma nelle ultime ore qualcosa si è mosso.

Idea di scambio

La Roma avrebbe richiesto nuovamente informazioni sulla possibilità di prendere Alexis Saelemaekers che rischia, seriamente, di rimanere fuori dalla lista Champions League del Milan che, attualmente, non avrebbe spazio per lui a meno che non tenga fuori Chukwueze. Questa situazione è tra quelle che avrebbe riaperto la possibilità di trovare un accordo tra Milan e Roma per uno scambio tra il belga e Tammy Abraham, che non è più nelle mire del West Ham come sembrava nei giorni scorsi. L’eventuale arrivo dell’inglese potrebbe portare all’esclusione di Jovic dalla lista Champions. Vedremo nelle prossime ore se la pista prenderà effettivamente il decollo, per uno scambio che potrebbe servire ad entrambe le squadre.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello