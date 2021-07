MN - Milan scatenato sul mercato: sei operazione chiuse e non è finita qua. Ora priorità al rinnovo di Kessie (PODCAST)

Tra le squadre italiane il Milan è sicuramente la più attiva sul mercato: Maignan, Tomori, Tonali, Giroud, Ballo-Touré e Brahim Diaz (in attesa dell'ufficialità prevista a breve). I rossoneri hanno già investito una cifra, bonus compresi, vicina ai 60 milioni di euro. E le operazioni di rafforzamento non sembrano essere finite qui: mister Pioli si aspetta almeno altri quattro rinforzi, trequartista, centrocampista, terzino destro di riserva e punta giovane, per completare la rosa ed essere ancora più competitivi dello scorso anno.

In questa fase di mercato le attenzioni dell'area tecnica si concentreranno sulla trattativa per il rinnovo di Franck Kessie. La richiesta è di sei milioni netti all'anno, il Milan pensa di arrivarci con i bonus: si parlerà e si cercherà di giungere ad un accordo con il suo agente George Atangana. Non solo il contratto del Presidente, si inizia a pensare anche ai prolungamenti di Simon Kjaer e Theo Hernandez.

